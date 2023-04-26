Лэмпард высказался о будущем Маунта в «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард ответил на вопрос о будущем полузащитника Мейсона Маунта в клубе.

«Новая сделка для него? Это не мое дело. Это будет решение клуба и решение Мэйсона, так что это останется между ними. Нет никаких сомнений, он игрок высшего класса. Поверьте мне, нелегко играть с топ-игроками рядом, но ему это удалось», — приводит слова Лэмпарда журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Маунт может продолжить карьеру в «Баварии». Также из-за травмы 24-летний игрок может пропустить остаток сезона.

В текущем сезоне агнличанин провел за «Челси» 35 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего англичанина в 65 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2024 года.