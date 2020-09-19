Лэмпард рассказал об адаптации Тиагу Силвы в «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, как проходит адаптация защитника Тиагу Силвы. Бразилец присоединился к лондонской команде после истечения срока контракта с «ПСЖ».

— Тиагу определенно лидер. Он лидер от природы, — цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда. — Он еще не очень хорошо говорит на английском языке, но мы над этим работаем. У нас в команде много футболистов, которые владеют несколькими языками, и они очень помогают.

Его присутствие, отдача на тренировках, класс и уровень заслуживают уважения. Я с нетерпением жду, когда он будет доступен для заявки. Тиагу кажется очень заинтересованным и готовым помочь команде, и мне как тренеру это важно.