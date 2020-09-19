Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Лэмпард рассказал об адаптации Тиагу Силвы в «Челси»

06:01
Теги:

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, как проходит адаптация защитника Тиагу Силвы. Бразилец присоединился к лондонской команде после истечения срока контракта с «ПСЖ».

— Тиагу определенно лидер. Он лидер от природы, — цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда. — Он еще не очень хорошо говорит на английском языке, но мы над этим работаем. У нас в команде много футболистов, которые владеют несколькими языками, и они очень помогают.

Его присутствие, отдача на тренировках, класс и уровень заслуживают уважения. Я с нетерпением жду, когда он будет доступен для заявки. Тиагу кажется очень заинтересованным и готовым помочь команде, и мне как тренеру это важно.

Дополнительная информация:

https://www.chelseafc.com/ru/news/2020/09/18/lampard-press-conference-injury-news-liverpool-home

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир