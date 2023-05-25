Лэмпард: «Стерлинг — игрок топ-уровня»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал непопадание нападающего Рахима Стерлинга в состав сборной Англии на два отборочных матча Евро-2024 в следующем месяце.

«Я не знаю точных деталей разговоров между Рахимом и Гаретом Саутгейтом. Все, что я знаю, это то, что Стерлинг — игрок топ-уровня, который много времени играл за сборную Англии. Из моих личных воспоминаний о том, как я играл за Англию в течение многих лет, знаю, что иногда эти матчи в конце сезона представляют собой испытания для людей, которые провели много игр за год, поэтому,если был разговор с тренером, то я уверен, что они найдут правильный исход — лучший для Англии и лучший для Рахима», — цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда.

16 июня Англия сыграет на выезде против Мальты, а 19-го дома встретится с Македонией.