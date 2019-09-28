Лэмпард недоволен, что «Лидс» получил приз ФИФА за честную игру

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард остался недоволен тем, что «Лидс» получил приз ФИФА за честную игру. Весной, во время матча английского чемпионшипа между «Лидсом» и «Астон Виллой» (1:1), произошел необычный эпизод. Хозяева открыли счет, не остановившись после того, как игроку «Виллы» понадобилась помощь. Футболисты клуба из Бирмингема выражали протест, на поле произошла потасовка. Гол был засчитан. После этого главный тренер «Лидса» Марсело Бьельса дал команду своим игрокам пропустить мяч, что они и сделали. В ответ Лэмпард вспомнил шпионский скандал.

— Не думаю, что это правильное решение, — цитирует Mirror Лэмпарда. — Было много новостей о том шпионском скандале, и совершенно заслуженно. Когда вы присуждаете награду за честную игру в тот же год — это странно. Не знаю, кто голосует.

Из-за этой истории пришлось изменять правила, а «Лидс» оштрафовали. Мне кажется, было неуместно вручать им награду за честную игру. Сначала подумал, что это такая ирония.

«Лидс» поступил правильно, дав «Астон Вилле» забить в том моменте. Но вручить приз за честную игру — странное решение.

В январе этого года сотрудник «Лидса» был пойман во время наблюдения за тренировочным процессом «Дерби Каунти». Впоследствии Марсело Бьельса сообщил, что наблюдатель был отправлен по его инициативе. Федерация футбола Англии оштрафовала клуб на 200 тысяч фунтов.