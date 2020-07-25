Лаллана договорился о контракте с «Брайтоном»

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана продолжит карьеру в «Брайтоне», сообщает в Twitter журналист The Athletic Энди Нэйлор.

32-летний англичанин согласовал контракт до 2023 года.

Лаллана отыграл за «Ливерпуль» в общей сложности 178 матчей во всех турнирах, забив 22 мяча. В 22 встречах текущего сезона он отличился один раз.

Футболист уже попрощался с командой, в составе которой стал чемпионом Англии, а также выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.