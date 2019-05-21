Кузен Покеттино: "В нашей семьей все хотят видеть Маурисио в "Ювентусе"

Кузен главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино Даниэль заявил, что семья ждет переход в "Ювентус". Ранее в СМИ появилась информация, что туринский клуб заинтересован в аргентинском специалисте.

– Маурисио в "Ювентус" – возможный вариант, – цитирует TeamTalk Даниэля Покеттино. – Все в нашей семье хотят видеть его в "Юве". Туринцы ищут тренера, который имеет профиль победителя, а Маурисио такой. Но, в любом случае, решение за Маурисио.

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