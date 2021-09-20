Курт Зума высказался о незабитом Ноублом пенальти в конце матча с «МЮ»
Защитник «Вест Хэм Юнайтед» Курт Зума высказался по поводу незабитого пенальти полузащитника команды Марка Ноубла в матче с «Манчестер Юнайтед» (1:2).
В этой встрече голкипер манкунианцев Давид Де Хеа отбил 11-метровый, назначенный на последних минутах игры.
«Очень жаль Марка. Мы уверены, что в другой день он точно забьет, это футбол. Ноубл опытный футболист, чтобы исполнять пенальти. В следующий раз Марк реализует его», — цитирует Зуму официальный сайт клуба.
«Вест Хэм» после пяти туров АПЛ занимает 8 место в турнирной таблице, набрав 8 очков.
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