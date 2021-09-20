Рой Кин — о матче «Челси» с «Тоттенхэмом»: «Мужики играли против мальчиков»
Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал игроков «Тоттенхэма» за игру в матче АПЛ с «Челси» (3:0).
«Мужики играли против мальчишек, я в это не верил. Настолько плохи были «шпоры». Иногда вы можете потерять качества, но желание остается. Я был зол, наблюдая сегодня за «Тоттенхэмом». Игроки «Тоттенхэма» не показали основ игры в футбол», — цитирует Кина Sky Sports.
«Челси» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Тоттенхэм» с 9 очками располагается на седьмой строчке.
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