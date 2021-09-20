Деле Алли разочарован результатом матча «Тоттенхэма» с «Челси»
Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли высказался о поражении в матче 5-го тура АПЛ против «Челси» (0:3).
«Мы могли показать хорошую игру и набрать три очка. Мы хорошо начали матч, в перерыве были собой довольны. Мы думали, что контролируем игру. Результат несправедлив. Но мы должны принять его и идти вперед», — цитирует Алли ВВС.
После 5 туров АПЛ «Тоттенхэм» набрал 9 очков и расположился на 7-й строчке. В следующем матче «шпоры» сыграют с «Вулверхэмптоном» в матче третьего раунда Кубка лиги. Встреча состоится 22 сентября.
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