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Кулибали предположил, почему Лукаку решил вернуться из «Челси» в «Интер»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Новичок «Челси» Калиду Кулибали предположил, почему нападающий «синих» Ромелу Лукаку решил вернуться в «Интер».

«Ромелу — очень сильный и талантливый футболист. Я играл против него в Италии — думаю, ему не нравилось находиться со мной на поле. Я не удивился, когда он перешел в «Челси», ведь он забил очень много голов за «Интер» и выиграл чемпионат Италии.
Думаю, в прошлом году ему не хватало уверенности или чего-то еще. Футбол — это не только то, что происходит на поле, это еще и твоя личная жизнь и все что угодно. Возможно, у Лукаку что-то не сложилось в Лондоне», — приводит Goal слова Кулибали.

Лукаку перешел в «Челси» из «Интера» в августе 2021 года, бельгиец забил 15 голов и сделал 2 результативные передачи в 43 матчах за лондонцев. В начале июля 29-летний форвард покинул английскую команду и перешел в «Интер» на правах аренды.

Источник: https://www.goal.com/en/news/koulibaly-lukaku-chelsea-return/blt8abe2793f2f72b0c
Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
Калиду Кулибали
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