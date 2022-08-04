Кулибали предположил, почему Лукаку решил вернуться из «Челси» в «Интер»
Новичок «Челси» Калиду Кулибали предположил, почему нападающий «синих» Ромелу Лукаку решил вернуться в «Интер».
«Ромелу — очень сильный и талантливый футболист. Я играл против него в Италии — думаю, ему не нравилось находиться со мной на поле. Я не удивился, когда он перешел в «Челси», ведь он забил очень много голов за «Интер» и выиграл чемпионат Италии.
Думаю, в прошлом году ему не хватало уверенности или чего-то еще. Футбол — это не только то, что происходит на поле, это еще и твоя личная жизнь и все что угодно. Возможно, у Лукаку что-то не сложилось в Лондоне», — приводит Goal слова Кулибали.
Лукаку перешел в «Челси» из «Интера» в августе 2021 года, бельгиец забил 15 голов и сделал 2 результативные передачи в 43 матчах за лондонцев. В начале июля 29-летний форвард покинул английскую команду и перешел в «Интер» на правах аренды.
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3
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4
|Тоттенхэм
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5
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6
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7
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8
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9
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10
|Вулверхэмптон
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11
|Ньюкасл
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12
|Кр. Пэлас
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13
|Брентфорд
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14
|Астон Вилла
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15
|Саутгемптон
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16
|Эвертон
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17
|Лидс
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18
|Фулхэм
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19
|Борнмут
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20
|Нот. Форест
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
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|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
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Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
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