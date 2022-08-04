Фоден сравнил Родри с Хави и Иньестой

Хавбек «Манчестер Сити» Фил Фоден поделился мнением о своем одноклубнике Родри. Он сравнил футболиста с Андресом Иньестой и Хави Эрнандесом.

«Родри — это смесь Хави и Иньесты. У него дриблинг от Андреса, а от Эрнандеса — точность передач», — цитирует англичанина Goal.com.

Родри выступает в «Манчестер Сити» с 2019 года. Его контракт с командой рассчитан до лета 2027 года.

В прошедшем сезоне 26-летний испанец провел 33 матча в рамках АПЛ, забил семь голов и отдал два ассиста.