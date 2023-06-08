«Кристал Пэлас» объявил о подписании Джефферсона Лерма

«Кристал Пэлас» объявил о переходе полузащитника Джефферсона Лерма.

28-летний колумбиец присоединится к команде 1 июля. Ранее хавбек выступал за такие клубы как «Леванте», «Борнмут» и «Атлетико Уила».

В прошедшем сезоне он сыграл 37 матчей за «Борнмут», забив 5 голов. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 15 миллионов евро.