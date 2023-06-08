Макаллистер: «Брайтон» всегда будет занимать особое место в моем сердце!»

Полузащитник Алексис Макаллистер опубликовал пост благодарности после перехода из «Брайтона» в «Ливерпуль».

«Ливерпуль» объявил, что 24-летний аргентинец подписал долгосрочный контракт. По информации СМИ, соглашение рассчитано до конца июня 2028 года.

«Пришло время попрощаться с клубом, который открыл для меня двери и подарил такие удивительные моменты. Никогда не думал, что проживу то, что произошло за эти 3 с половиной года, но этот клуб дал мне такую возможность, и я буду вечно благодарен. Я хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в этом путешествии. Особая благодарность всем фанатам, ваша поддержка и уважение в течение этого времени были невероятными. Как и ваш прием после чемпионата мира, я его никогда не забуду! Я не сомневаюсь, что эта команда добьется успеха, потому что у игроков есть футбольные навыки и человеческие качества. Я всегда буду наблюдать за «Брайтоном» и поддерживать клуб (кроме случаев, когда будем играть друг против друга). Спасибо большое, «чайки»! «Брайтон» всегда будет занимать особое место в моем сердце!» — написал футболист в социальной сети.

Макаллистер выступал за «Брайтон» с 2019 года. В сезоне-2022/23 полузащитник забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи в 40 матчах .