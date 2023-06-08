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Сегодня, 15:56

Макаллистер: «Брайтон» всегда будет занимать особое место в моем сердце!»

Мария Гусева
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Полузащитник Алексис Макаллистер опубликовал пост благодарности после перехода из «Брайтона» в «Ливерпуль».

«Ливерпуль» объявил, что 24-летний аргентинец подписал долгосрочный контракт. По информации СМИ, соглашение рассчитано до конца июня 2028 года.

«Пришло время попрощаться с клубом, который открыл для меня двери и подарил такие удивительные моменты. Никогда не думал, что проживу то, что произошло за эти 3 с половиной года, но этот клуб дал мне такую возможность, и я буду вечно благодарен. Я хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в этом путешествии. Особая благодарность всем фанатам, ваша поддержка и уважение в течение этого времени были невероятными. Как и ваш прием после чемпионата мира, я его никогда не забуду! Я не сомневаюсь, что эта команда добьется успеха, потому что у игроков есть футбольные навыки и человеческие качества. Я всегда буду наблюдать за «Брайтоном» и поддерживать клуб (кроме случаев, когда будем играть друг против друга). Спасибо большое, «чайки»! «Брайтон» всегда будет занимать особое место в моем сердце!» — написал футболист в социальной сети.

Макаллистер выступал за «Брайтон» с 2019 года. В сезоне-2022/23 полузащитник забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи в 40 матчах .

Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Ливерпуль
Алексис Макаллистер
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«Ливерпуль» хочет подписать полузащитника «Ниццы» Тюрама этим летом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 38 28 5 5 94-33 89
2
 Арсенал 38 26 6 6 88-43 84
3
 МЮ 38 23 6 9 58-43 75
4
 Ньюкасл 38 19 14 5 68-33 71
5
 Ливерпуль 38 19 10 9 75-47 67
6
 Брайтон 38 18 8 12 72-53 62
7
 Астон Вилла 38 18 7 13 51-46 61
8
 Тоттенхэм 38 18 6 14 70-63 60
9
 Брентфорд 38 15 14 9 58-46 59
10
 Фулхэм 38 15 7 16 55-53 52
11
 Кр. Пэлас 38 11 12 15 40-49 45
12
 Челси 38 11 11 16 38-47 44
13
 Вулверхэмптон 38 11 8 19 31-58 41
14
 Вест Хэм 38 11 7 20 42-55 40
15
 Борнмут 38 11 6 21 37-71 39
16
 Нот. Форест 38 9 11 18 38-68 38
17
 Эвертон 38 8 12 18 34-57 36
18
 Лестер 38 9 7 22 51-68 34
19
 Лидс 38 7 10 21 48-78 31
20
 Саутгемптон 38 6 7 25 36-73 25
Результаты / календарь
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28.05 18:30
Арсенал – Вулверхэмптон
 5 : 0
28.05 18:30
Астон Вилла – Брайтон
 2 : 1
28.05 18:30
Брентфорд – Ман. Сити
 1 : 0
28.05 18:30
Челси – Ньюкасл
 1 : 1
28.05 18:30
Кр. Пэлас – Нот. Форест
 1 : 1
28.05 18:30
Эвертон – Борнмут
 1 : 0
28.05 18:30
Лидс – Тоттенхэм
 1 : 4
28.05 18:30
Лестер – Вест Хэм
 2 : 1
28.05 18:30
МЮ – Фулхэм
 2 : 1
28.05 18:30
Саутгемптон – Ливерпуль
 4 : 4
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 36
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 30
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 20
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 12
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 28 2 7
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 36 1 11
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 25 1 6
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