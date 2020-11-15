«Кристал Пэлас» интересуется защитником «Челси» Алонсо
«Кристал Пэлас» планирует усилиться защитником «Челси» Маркосом Алонсо, сообщает Daily Mail.
По информации источника, «орлы» рассматривают 29-летнего испанца в качестве замены Патрику ван Аанхольту, который покинет команду следующим летом.
В сезоне-2020/21 Алонсо провел 3 матча за «Челси» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.