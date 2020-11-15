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«Кристал Пэлас» интересуется защитником «Челси» Алонсо

09:26
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«Кристал Пэлас» планирует усилиться защитником «Челси» Маркосом Алонсо, сообщает Daily Mail.

По информации источника, «орлы» рассматривают 29-летнего испанца в качестве замены Патрику ван Аанхольту, который покинет команду следующим летом.

В сезоне-2020/21 Алонсо провел 3 матча за «Челси» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

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