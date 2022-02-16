Криштиану Роналду получил два предложения от клубов из Северной Америки

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получил два предложения из МЛС, сообщает Todofichajes.

В подписании португальца заинтересованы «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Представители португальца уже контактировали с представителями футболиста.

Контракт Роналду с «МЮ» рассчитан до июня 2023 года. При этом 37-летний нападающий может покинуть манкунианцев летом, если они не выйдут в Лигу чемпионов.

В последнее время в прессе было много слухов о том, что сам Роналду недоволен методами работы главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника и летом может покинуть клуб. В нынешнем сезоне АПЛ португалец забил 9 раз в 21 матче.