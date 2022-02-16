Погба готов выслушать предложения от клубов АПЛ

Будущее полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба остается неопределенным, сообщает The Telegraph 16 февраля.

По информации источника, 28-летний француз готов подождать до конца сезона, чтобы принять решение о своей дальнейшей карьере.

Отмечается, что полузащитник готов выслушать предложения от всех клубов, включая клубы АПЛ. Однако вариант, при котором Погба останется в «Манчестер Юнайтед» также не исключается.

В нынешнем сезоне Погба забил один мяч и отдал восемь результативных передач в 17 матчах за «Манчестер Юнайтед». Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.