Коутиньо отказался от перехода из «Астон Виллы» в «Галатасарай»

Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо отказался переходить в «Галатасарай», сообщает TEAMtalk.

30-летний бразилец не заинтересован в том, чтобы выступать в чемпионате Турции, и собирается продолжать играть в английской премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» хотел арендовать футболиста до конца сезона-2022/23.

В сезоне-2022/23 Коутиньо принял участие в 20 матчах «Астон Виллы» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 18 миллионов евро.