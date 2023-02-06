Бывший нападающий «Реала» Рауль отказался возглавить английский «Лидс»

Бывший нападающий «Реала», главный тренер «Кастильи» Рауль Гонсалес Бланко отказался возглавить английский «Лидс», сообщает AS.

Представители английского клуба выходили на 45-летнего тренера, но тот решил остаться работать в системе мадридской команды.

Отметим, что ранее у Рауля также были приглашения от команд из Германии и Испании, но он хочет дождаться шансы поработать с первой командой «Реала».

«Лидс» 6 февраля об увольнении Джесси Марша с поста главного тренера. «Павлины» набрали 18 очков и занимают 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.