Конте хочет продолжить работу с «Тоттенхэмом». Он проведет встречу с руководством клуба после окончания сезона

Главный тренер «Тоттенхэма» Антони Конте, который находится в сфере интересов «ПСЖ», хочет продолжить работу с английским клубом. Он проведет встречу с руководством лондонцев после окончания сезона, чтобы понять перспективы развития команды, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее появлялась информация, что Конте может подписать контракт с «ПСЖ» на два года. Текущее соглашение Конте с лондонским клубом истекает в июне 2023 года.

Тем временем «ПСЖ» точно определился с тем, что Маурисио Почеттино не будет работать с командой в следующем сезоне. У клуба есть несколько кандидатов на замену аргентинцу.