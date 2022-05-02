«Эвертон» готов продать Ришарлисона за 60 миллионов евро

Нападающий Ришарлисон летом намерен покинуть «Эвертон». Английский клуб готов продать 24-летнего бразильца за 60 миллионов евро, утверждает Football Insider.

На форварда уже претендуют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Однако официальных предложений от заинтересованных сторон пока не поступало.

В нынешнем сезоне Ришарлисон забил девять голов и сделал четыре ассиста в 29 матчах за «Эвертон». Контракт форварда с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Напомним, что Ришарлисон может подвергнуться санкциям за инцидент с файером во время матча 35-го тура чемпионата Англмм против «Челси» (1:0).

Празднуя свой гол, бразилец поднял зажженный файер и бросил его назад на трибуны.