«Лестер» разгромил «Сандерленд» в первые 45 минут матча чемпионата Англии — 5:0. За всю историю с момента учреждения английской премьер-лиги было проведено 10 506 матчей, и это всего лишь третий подобный случай.

При этом дважды команды вели с преимуществом в 5 голов к перерыву в этом сезоне. Первый раз — в сентябрьской игре «Манчестер Сити» — «Уотфорд». Тогда хозяева также за первые 45 минут вели 5:0. В результате встреча закончилась со счетом 8:0.

Первый раз это произошло в апреле 2010 года, также в игре с участием «Ман Сити». Тогда «орлы» вели 5:0 в игре с «Бернли».