Клопп удивлен, что «Арсенал» уволил Эмери

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на пресс-конференции перед матчем 14-го тура чемпионата Англии против «Брайтона» прокомментировал новость об увольнении Унаи Эмери с поста главного тренера «Арсенала».

— Если честно, то я был удивлен, когда узнал об этом, но таков мир футбола, — приводит слова Клоппа Liverpool Echo. — Я не в курсе того, что там произошло, но очевидно, что руководство клуба было недовольно результатами выступления команды. Такова жизнь тренера, он знает об этом, когда подписывает контракт.

Желаю Эмери всего наилучшего. Он является потрясающим специалистом и доказал это в нескольких чемпионатах. «Арсенал» должен принять решение сейчас. Существует много молодых специалистов, возможно, менее опытных, но им стоит рискнуть.

29 ноября стало известно об отставке Эмери с должности главного тренера «Арсенала». Испанец возглавил лондонцев в июле 2018-го. В прошлом сезоне «канониры» заняли пятое место в турнирной таблице АПЛ и проиграли в финале Лиги Европы «Челси» (1:4).

Исполняющим обязанности главного тренера «Арсенала» стал Фредди Юнгберг.

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