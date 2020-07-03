Клопп объяснил, почему «Ливерпуль» проиграл «Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после поражения от «Манчестер Сити» в 32-м туре чемпионата Англии (0:4) отметил, что соперник сыграл лучше. Несмотря на этот результат, «красные» гарантировали себе чемпионство.

— В матче было много ключевых моментов, и «Сити» использовал их. Вот так, — цитирует BBC Клоппа. — У нас были моменты, когда мы были действительно близки к тому, чтобы изменить ход игры, но «Сити» использовал наши ошибки, а мы их — нет.

Игра была открыта, но она удалась больше «Сити», чем нам. Но я хотел увидеть блестящее отношение, и парни реально бились. Никто не говорил: «Эй, я приехал сюда, нам все равно».

Если в мире есть команда, которая может победить нас таким образом, то, вероятно, это «Сити», но мы приедем сюда снова. Сделай несколько вещей лучше, и все могло бы выглядеть по-другому в этот вечер.