Клопп обсудил с Вернером по видеосвязи его потенциальный переход в «Ливерпуль»

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер пообщался с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом, сообщает Sport Bild.

По информации источника, тренер обсудил с футболистом его потенциальный переход к мерсисайдцам. Стороны хотели встретиться лично, но в условиях пандемии коронавируса это невозможно.

Ранее сообщалось, что 24-летний форвард готов согласиться на переход только в «Ливерпуль». Кроме того, в СМИ появлялась информация о том, что сумма отступных за Вернера снизится до 50 миллионов евро в случае, если «Лейпциг» не станет чемпионом Германии в этом сезоне.

В сезоне-2019/20 на счету Вернера 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 27 голов и сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 64 миллиона евро.