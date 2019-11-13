Клопп не ожидал настолько успешного старта сезона для «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал старт сезона для команды в чемпионате Англии. Мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу и опережают ближайшего преследователя на восемь баллов.

— Это только начало, каждый в курсе этого, — цитирует немецкого специалиста официальный сайт «Ливерпуля». — Если бы мне сказали, что что к этому моменту у нас будет 34 очка, я бы ответил: «Вау!» Это почти невозможно, но мы сделали это. Мы еще ничего не добились, но в то же лучшей ситуации не могли представить. Будем надеяться, что продолжим в том же ключе.

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