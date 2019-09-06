Клопп и Гвардьола — претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в августе
14:56
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп и главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола поборются за звание лучшего тренера АПЛ в августе, сообщается в официальном Twitter лиги.
Также в голосование включены возглавляющий «Лестер» Брендан Роджерс и главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон.
? Guardiola— Premier League (@premierleague) September 6, 2019
? Klopp
? Hodgson
? Rodgers
Who is your @BarclaysFooty Manager of the Month?
VOTE ? https://t.co/TXODAKC2DP #PLAwards pic.twitter.com/G9dq7eBx2g
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