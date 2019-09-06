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Клопп и Гвардьола — претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в августе

14:56
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп и главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола поборются за звание лучшего тренера АПЛ в августе, сообщается в официальном Twitter лиги.

Также в голосование включены возглавляющий «Лестер» Брендан Роджерс и главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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