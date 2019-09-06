Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп и главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола поборются за звание лучшего тренера АПЛ в августе, сообщается в официальном Twitter лиги.

Также в голосование включены возглавляющий «Лестер» Брендан Роджерс и главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон.

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