Клопп допустил, что Салах сможет сыграть в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп допустил, что нападающий Мохамед Салах сможет принять участие в перенесенном матче 27-го тура АПЛ против «Арсенала».

«Похоже, что Мохамед сможет выйти на поле в игре с «Арсеналом». Он крепкий парень, плюс нам повезло, что повреждение оказалось несерьезным. Сначала у него сильно опухла и болела нога, но с каждым днем боль и опухоль уходили.

Перед сегодняшней пресс-конференцией я получил сообщение о том, что Салах готов вернуться к полноценным тренировкам. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше», — приводит официальный сайт «Ливерпуля» слова Клоппа.

В сезоне-2021/22 Салах забил 28 голов и отдал 10 результативных передач в 35 матчах за «Ливерпуль». В субботу 29-летний египтянин получил повреждение в игре 29-го тура против «Брайтона» (2:0).

Матч «Арсенал» — «Ливерпуль» состоится завтра, 16 марта. Начало — в 23.15 (мск).