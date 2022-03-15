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Сегодня, 14:50

Клопп допустил, что Салах сможет сыграть в матче с «Арсеналом»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп допустил, что нападающий Мохамед Салах сможет принять участие в перенесенном матче 27-го тура АПЛ против «Арсенала».

«Похоже, что Мохамед сможет выйти на поле в игре с «Арсеналом». Он крепкий парень, плюс нам повезло, что повреждение оказалось несерьезным. Сначала у него сильно опухла и болела нога, но с каждым днем боль и опухоль уходили.
Перед сегодняшней пресс-конференцией я получил сообщение о том, что Салах готов вернуться к полноценным тренировкам. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше», — приводит официальный сайт «Ливерпуля» слова Клоппа.

В сезоне-2021/22 Салах забил 28 голов и отдал 10 результативных передач в 35 матчах за «Ливерпуль». В субботу 29-летний египтянин получил повреждение в игре 29-го тура против «Брайтона» (2:0).

Матч «Арсенал» — «Ливерпуль» состоится завтра, 16 марта. Начало — в 23.15 (мск).

Источник: https://www.liverpoolfc.com/news/mohamed-salah-injury-latest
Мохамед Салах
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 28 20 6 2 73-20 66
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 26 16 3 7 43-29 51
5
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
6
 Вест Хэм 29 14 6 9 48-36 48
7
 Вулверхэмптон 29 14 4 11 29-23 46
8
 Тоттенхэм 27 14 3 10 42-35 45
9
 Астон Вилла 28 11 3 14 41-39 36
10
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
11
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
12
 Лестер 26 9 6 11 40-45 33
13
 Брайтон 28 7 12 9 26-34 33
14
 Ньюкасл 28 7 10 11 32-48 31
15
 Брентфорд 29 8 6 15 32-45 30
16
 Лидс 29 6 8 15 31-65 26
17
 Эвертон 26 6 4 16 28-47 22
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.12 23:00
Брентфорд – Уотфорд
 2 : 1
11.12 15:30
Ман. Сити – Вулверхэмптон
 1 : 0
11.12 18:00
Арсенал – Саутгемптон
 3 : 0
11.12 18:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 1 : 0
11.12 18:00
Челси – Лидс
 3 : 2
11.12 20:30
Норвич – МЮ
 0 : 1
12.12 17:00
Бернли – Вест Хэм
 0 : 0
12.12 17:00
Лестер – Ньюкасл
 4 : 0
12.12 19:30
Кр. Пэлас – Эвертон
 3 : 1
16.03 22:30
Брайтон – Тоттенхэм
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 12
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 16 1 6
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 15 1 5
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