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«Челси» попросил провести матч 1/4 финала Кубка Англии против «Мидлсбро» без зрителей из-за санкций

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Челси» выступил с заявлением по поводу продажи билетов на предстоящий матч 1/4 финала Кубка Англии против «Мидлсбро».

Клуб объявил, что из-за наложенных санкций не сможет реализовать часть билетов, выделенных для болельщиков команды. «Челси» попросил руководство Футбольной ассоциации Англии провести матч с «Мидлсбро» без болельщиков.

«Для нас важно, чтобы матч с «Мидлсбро» состоялся, но мы, к сожалению, хотим попросить Футбольную ассоциацию разрешить провести игру без болельщиков ради спортивной честности. Наш клуб понимает, что это может сказаться на «Мидлсбро» и на тех, кто уже купил билеты, как и на наших болельщиках, которые приобрели билеты еще до того, как у нас отозвали разрешение, но мы считаем, что матч без зрителей — единственный честный выход из сложившейся ситуации», — говорится в заявлении на сайте лондонского клуба.

«Мидлсбро» примет «Челси» на своем поле 19 марта, начало игры — в 20.15 (мск).

2 марта владелец «Челси» Роман Абрамович объявил, что собирается продать клуб. Позднее правительство Великобритании ввело санкции в адрес бизнесмена. Из-за этого все активы Абрамовича на территории государства заморожены, что усложнило процесс продажи «Челси».

Лондонский клуб получил специальное разрешение на продолжение деятельности с рядом ограничений. Команда не может осуществлять действия на трансферном рынке, продлевать контракты с нынешними футболистами, продавать билеты на матчи болельщикам без абонемента.

Источник: https://www.chelseafc.com/en/news/2022/03/15/middlesbrough-ticket-update
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 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
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 Вест Хэм 29 14 6 9 48-36 48
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 Вулверхэмптон 29 14 4 11 29-23 46
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 Тоттенхэм 27 14 3 10 42-35 45
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 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
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11.12 18:00
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Челси – Лидс
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Норвич – МЮ
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