Оливье Жиру продлил контракт с «Челси» на год

«Челси» на официальном сайте сообщил, что нападающий Оливье Жиру подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано на один год.

Таким образом, новый контракт 34-летнего французского футболиста будет действовать до окончания сезона-2021/22.

Giroud contract extended. ? — Champions of Europe ? (@ChelseaFC) June 4, 2021

Он перешел в стан «синих» в 2018 году из «Арсенала». Вместе с командой он выиграл Лиги Европу и Лигу чемпионов.