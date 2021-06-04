Оливье Жиру продлил контракт с «Челси» на год
18:20
«Челси» на официальном сайте сообщил, что нападающий Оливье Жиру подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано на один год.
Таким образом, новый контракт 34-летнего французского футболиста будет действовать до окончания сезона-2021/22.
Он перешел в стан «синих» в 2018 году из «Арсенала». Вместе с командой он выиграл Лиги Европу и Лигу чемпионов.
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