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Клайн продлит контракт с «Кристал Пэлас»

08:58
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Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон заявил, что защитник Натаниэл Клайн продлит контракт с клубом.

«Я думаю, Клайн подпишет новую сделку. Единственное, в чем мы сомневались по его поводу — это его физическая форма. Натаниэл оказался точно в таком же состоянии, что и в период, когда я работал с ним в сборной Англии», — цитирует Goal Ходжсона.

Клайн перешел в «Кристал Пэлас» осенью 2020 года, подписав контракт до конца января 2021 года. На его счету 1 результативная передача в 10 матчах за «орлов».

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