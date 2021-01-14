Клайн продлит контракт с «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон заявил, что защитник Натаниэл Клайн продлит контракт с клубом.

«Я думаю, Клайн подпишет новую сделку. Единственное, в чем мы сомневались по его поводу — это его физическая форма. Натаниэл оказался точно в таком же состоянии, что и в период, когда я работал с ним в сборной Англии», — цитирует Goal Ходжсона.

Клайн перешел в «Кристал Пэлас» осенью 2020 года, подписав контракт до конца января 2021 года. На его счету 1 результативная передача в 10 матчах за «орлов».