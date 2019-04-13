Киран Триппьер: "В этом сезоне я бы мог играть лучше"

Защитник "Тоттенхэма" Киран Триппьер недоволен своей игрой в нынешнем сезоне. Он отметил, что внимательно следит и анализирует свои матчи.

− Я пересматриваю и анализирую все матчи с моим участием, − приводит Sky Sports слова Триппьера. − Стараюсь играть как можно лучше, но порой у меня возникает вопрос к самому себе: "Что я делаю?"

После впечатляющего выступления на чемпионате мира моя игровая форма должна была быть гораздо лучшей. Я часто делал то, что не должен был. Рисковал, ошибался в эпизодах с некоторыми голами. Они происходили по моей вине.

Не думаю, что это связано с усталостью после чемпионата мира. Просто мне стоит пересмотреть игровые действия, исправить ошибки и забыть это как страшный сон. В этом мне хорошо помогает тренер, который постоянно разговаривает со мной. Одноклубники тоже меня поддерживают.

Когда я забил в свои ворота в матче против "Челси" (0:2), никто от меня не отвернулся. Поверьте, в таких ситуациях это очень важно. Психологически мне было очень тяжело.

Надеюсь, остаток сезона я проведу чуть лучше. Сейчас у "Тоттенхэма" есть две большие задачи: пройти "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов и финишировать на 3-м месте в премьер-лиге. Нам будет тяжело, учитывая травмы Кейна и Алли. Но команда выбиралась и не из таких ситуаций. Ближайшая встреча с "Хаддерсфилдом" все покажет.

Матч 34-го тура чемпионата АНглии "Тоттенхэм" − "Хаддерсфилд" пройдет сегодня, 13 апреля, начало – в 14.30 (мск).