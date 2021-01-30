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Полузащитник «Сельты» Йокушлу может продолжить карьеру в Англии

06:47
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Полузащитник «Сельты» Окай Йокушлу близок к переходу в «Вест Бромвич», сообщает TEAMtalk.

По информации источника, испанский клуб принял предложение «дроздов», английскому клубу осталось согласовать условия с самим 26-летним турком.

В сезоне-2020/21 Йокушлу провел 14 матчей за «Сельту» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://www.teamtalk.com/news/west-brom-offer-accepted-okay-yokuslu-celta-vigo

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