Полузащитник «Сельты» Йокушлу может продолжить карьеру в Англии
06:47
Полузащитник «Сельты» Окай Йокушлу близок к переходу в «Вест Бромвич», сообщает TEAMtalk.
По информации источника, испанский клуб принял предложение «дроздов», английскому клубу осталось согласовать условия с самим 26-летним турком.
В сезоне-2020/21 Йокушлу провел 14 матчей за «Сельту» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.
Дополнительная информация:
https://www.teamtalk.com/news/west-brom-offer-accepted-okay-yokuslu-celta-vigo
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