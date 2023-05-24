Кейлор Навас хочет остаться в АПЛ после окончания аренды в «Ноттингем Форест»

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас, выступающий на правах аренды за «Ноттингем Форест», планирует продолжить выступления в АПЛ, сообщает FootMercato.

По информации источника, «Ноттингем Форест» вряд ли сможет выкупить 36-летнего вратаря, но голкипер может продолжить карьеру в «Челси», «Тоттенхэме», «Брентфорде» или «Лестере».

В текущем сезоне Навас провел 17 матчей в АПЛ, пропустил 32 мяча и дважды отстоял на ноль.