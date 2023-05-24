Кейлор Навас хочет остаться в АПЛ после окончания аренды в «Ноттингем Форест»
Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас, выступающий на правах аренды за «Ноттингем Форест», планирует продолжить выступления в АПЛ, сообщает FootMercato.
По информации источника, «Ноттингем Форест» вряд ли сможет выкупить 36-летнего вратаря, но голкипер может продолжить карьеру в «Челси», «Тоттенхэме», «Брентфорде» или «Лестере».
В текущем сезоне Навас провел 17 матчей в АПЛ, пропустил 32 мяча и дважды отстоял на ноль.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|36
|28
|4
|4
|93-31
|88
|
2
|Арсенал
|37
|25
|6
|6
|83-43
|81
|
3
|Ньюкасл
|37
|19
|13
|5
|67-32
|70
|
4
|МЮ
|36
|21
|6
|9
|52-41
|69
|
5
|Ливерпуль
|37
|19
|9
|9
|71-43
|66
|
6
|Брайтон
|36
|18
|7
|11
|70-50
|61
|
7
|Астон Вилла
|37
|17
|7
|13
|49-45
|58
|
8
|Тоттенхэм
|37
|17
|6
|14
|66-62
|57
|
9
|Брентфорд
|37
|14
|14
|9
|57-46
|56
|
10
|Фулхэм
|37
|15
|7
|15
|54-51
|52
|
11
|Кр. Пэлас
|37
|11
|11
|15
|39-48
|44
|
12
|Челси
|36
|11
|10
|15
|36-42
|43
|
13
|Вулверхэмптон
|37
|11
|8
|18
|31-53
|41
|
14
|Вест Хэм
|37
|11
|7
|19
|41-53
|40
|
15
|Борнмут
|37
|11
|6
|20
|37-70
|39
|
16
|Нот. Форест
|37
|9
|10
|18
|37-67
|37
|
17
|Эвертон
|37
|7
|12
|18
|33-57
|33
|
18
|Лестер
|37
|8
|7
|22
|49-67
|31
|
19
|Лидс
|37
|7
|10
|20
|47-74
|31
|
20
|Саутгемптон
|37
|6
|6
|25
|32-69
|24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.04
|22:00
|
Арсенал – Саутгемптон
|3 : 3
|22.04
|14:30
|
Фулхэм – Лидс
|2 : 1
|22.04
|17:00
|
Брентфорд – Астон Вилла
|1 : 1
|22.04
|17:00
|
Кр. Пэлас – Эвертон
|0 : 0
|22.04
|17:00
|
Лестер – Вулверхэмптон
|2 : 1
|22.04
|17:00
|
Ливерпуль – Нот. Форест
|3 : 2
|23.04
|16:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|0 : 4
|23.04
|16:00
|
Ньюкасл – Тоттенхэм
|6 : 1
|24.05
|22:00
|
Брайтон – Ман. Сити
|- : -
|25.05
|22:00
|
МЮ – Челси
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|36
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|28
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|26
|2
|7
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|35
|1
|11
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|24
|1
|6
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