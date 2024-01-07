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Сегодня, 11:32

Каземиро оценил игру Хейлунна в дебютном сезоне за «МЮ»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро рассказал, что думает об игре нападающего Расмуса Хейлунна. 20-летний датчанин играет в английском клубе с августа 2023 года.

«Мы не должны оказывать на него такое давление, ведь он все еще ребенок. Многие думают, что он должен сходу забить 30 и более голов за сезон, но он совсем молод, и это его первый год в АПЛ. У Расмуса отличное будущее. Зная его амбиции, думаю, он мог бы определить эпоху в «Манчестер Юнайтед», — цитирует UtdDistrict Каземиро.

В 23 матчах за «МЮ» форвард отметился шестью голами.

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
ФК Манчестер Юнайтед
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2
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3
 Ман. Сити 19 12 4 3 45-21 40
4
 Арсенал 20 12 4 4 37-20 40
5
 Тоттенхэм 20 12 3 5 42-29 39
6
 Вест Хэм 20 10 4 6 33-30 34
7
 Брайтон 20 8 7 5 38-33 31
8
 МЮ 20 10 1 9 22-27 31
9
 Ньюкасл 20 9 2 9 39-29 29
10
 Челси 20 8 4 8 34-31 28
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 Борнмут 19 7 4 8 28-35 25
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 Кр. Пэлас 20 5 6 9 22-29 21
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 Брентфорд 19 5 4 10 26-31 19
17
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