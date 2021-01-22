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Каррагер заявил, что чемпионский титул ускользает от «Ливерпуля»

10:18
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о чемпионских перспективах мерсисайдцев после поражения от «Бернли» (0:1) в матче 18-го тура АПЛ.

«Титул ускользает от «Ливерпуля». Будет очень сложно наладить ситуацию. Шесть очков отрыва еще можно ликвидировать, но команда явно не в форме, а расписание на ближайшие несколько месяцев очень тяжелое. «Ливерпуль» будет больше беспокоиться о том, как остаться в топ-4, а не о защите титула», — цитирует Sky Sports Каррагера.

«Ливерпуль» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ после 19 туров, отставая от лидирующего «Манчестер Юнайтед» на 6 очков.

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