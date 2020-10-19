Каррагер встал на защиту Пикфорда, который травмировал ван Дейка

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер встал на защиту вратаря «Эвертона» Джордана Пикфорда, который нанес травму защитнику Виргилу ван Дейку в матче 4-го тура АПЛ (2:2). Голкипер столкнулся с голландцем на 11-й минуте встречи, после чего игрок не смог продолжить матч.

«Люди не пытаются намеренно причинить кому-то вред. Сердце 99 процентов профессиональных игроков никогда не будут пытаться кого-то травмировать», — сказал ван Дейк в эфире ТВ.