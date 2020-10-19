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Каррагер встал на защиту Пикфорда, который травмировал ван Дейка

02:24
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Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер встал на защиту вратаря «Эвертона» Джордана Пикфорда, который нанес травму защитнику Виргилу ван Дейку в матче 4-го тура АПЛ (2:2). Голкипер столкнулся с голландцем на 11-й минуте встречи, после чего игрок не смог продолжить матч.

«Люди не пытаются намеренно причинить кому-то вред. Сердце 99 процентов профессиональных игроков никогда не будут пытаться кого-то травмировать», — сказал ван Дейк в эфире ТВ.

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