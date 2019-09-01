Каррагер считает Фабинью лучшим опорником АПЛ

После победы «Ливерпуля» над «Бернли» в 3-м туре чемпионата Англии (3:0) экс-защитник «красных» Джейми Каррагер назвал полузащитника Фабинью лучшим на своей позиции.

— На самом деле, я считаю, что Фабинью — лучший игрой в премьер-лиге на своей позиции, — цитирует Metro Каррагера. — У него было трудное начало, но по ходу сезона «Ливерпуль» стал лучше. Фернандинью выглядит так, как будто он уходит из «Сити», а Родри только что пришел.

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