Каррагер раскритиковал «Ливерпуль» за отказ от приобретения Беллингема

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер подверг критике клуб за то, что отказались от идеи подписать полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

«Ливерпуль» и Юрген Клопп создали уровень доверия в отношении трансферов, которому завидовала вся Европа. Это доверие исчезло с известием о том, что они не будут добиваться Беллингема этим летом. Все указывало на то, что Беллингема стоит ждать. Болельщикам подарили мечту о том, что следующий Стивен Джеррард будет на «Анфилде», — написал Каррагер в колонке для The Telegraph.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» больше не планирует приобретать 19-летнего игрока из-за его цены. На трансфер ушло бы свыше 120 миллионов евро — это большая часть летнего бюджета команды.

В текущем сезоне Беллингем провел 37 матчей за «Боруссию», забил 10 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 120 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2025 года.