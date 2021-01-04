Каррагер проспонсирует участие клуба низшего дивизиона в игре Кубка Англии с «Тоттенхэмом»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер проспонсирует выступление клуба «Марин» в Кубке Англии против «Тоттенхэма», сообщает Sky Sports.

Каррагер, являющийся в течение последних сезонов постоянным посетителем домашних матчей ФК «Марин», за свой счет установит тренировочные скамейки и купит игрокам клуба из города Кросби тренировочную форму.

«Марину» запретили впускать болельщиков на трибуны матча против «Тоттенхэма», поэтому команда недосчиталась значительной части прибыли. В связи с отсутствием фанатов на стадионе, от сотрудничества с «Марином» отказался один из спонсоров.

Каррагер заявил, что поддержит клуб деньгами, за счет которых можно будет провести матч с «Тоттенхэмом». Встреча состоится 10 января.