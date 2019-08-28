«Кардифф Сити» проиграл в 1/32 финала Кубка лиги
«Норвич» и «Кардифф Сити» потерпели поражения в 1/32 финала Кубка английской лиги. Также в следующую стадию вышли «Рединг», «Вест Хэм», «Уотфорд», «Астон Вилла» и «Саутгемптон».
Кубок английской лиги
1/32 финала
«Плимут» — «Рединг» — 2:4 (1:1)
Голы: Тэйлор, 22 (1:0). Баррет, 35 (1:1). Бакстер, 55 (2:1). Баррет, 72 (2:2). Мейте, 87 — с пенальти (2:3). Мейте, 90+1 (2:4).
Судья: Джонсон (Англия).
Плимут. Стадион «Хоум Парк».
«Кроули Таун» — «Норвич» — 1:0 (1:0)
Гол: Лубала, 17.
Судья: Басби (Англия).
Кроули. Стадион «Броудфилд».
«Кардифф Сити» — «Лутон Таун» — 0:3 (0:1)
Голы: Хойлетт, 43 — в свои ворота (0:1). Шихан, 63 (0:2). Джервис, 70 (0:3).
Судья: Харрингтон (Англия).
Кардифф. Стадион «Кардифф Сити Стэдиум».
«Ньюпорт Каунти» — «Вест Хэм» — 0:2 (0:1)
Голы: Уилшир, 43 (0:1). Пабло Форнальс, 65 (0:2).
«Вест Хэм»: Роберто, Сабалета, Крессуэлл, Бальбуэна, Диоп, Санчес, Уилшир (Ковентри, 82), Пабло Форнальс, Снодграсс, Антонио (Фелипе Андерсон, 8), Айети.
Судья: Мартин (Англия).
Ньюпорт. Стадион «Родни Парейд».
«Уотфорд» — «Ковентри» — 3:0 (1:0)
Голы: Сарр, 37 (1:0). Янмат, 56 (2:0). Пеньяранда, 69 (3:0).
«Уотфорд»: Гомес, Мариаппа, Янмат, Кабаселе, Фулькье, Перейра (Пеньяранда, 64), Чалоба, Кина, Уэлбек, Саксесс, Сарр (Деле-Баширу, 72).
Судья: Уорд (Англия).
Уотфорд. Стадион «Викаредж Роуд».
«Оксфорд Юнайтед» — «Миллуолл» — 2:2 (0:1). Пенальти — 4:2
Голы: Бедварссон, 29 (0:1). Бедварссон, 52 (0:2). Сайкес, 87 (1:2). Хенри, 90+4 — с пенальти (2:2).
Судья: Хиккс (Англия).
Оксфорд. Стадион «Кассам».
«Бристоль Роверс» — «Брайтон & Хоув» — 1:2 (0:0)
Голы: Конноли, 55 (0:1). Николс, 64 (1:1). Маррей, 90+2 (1:2).
Судья: Донохью (Англия).
Бристоль. Стадион «Мемориал Граунд».
«Саутенд» — «МК Донс» — 1:4 (0:2)
Голы: Хили, 35 (0:1). Бриттэйн, 41 (0:2). Гудшип, 54 (1:2). Боатенг, 82 (1:3). Номбе, 90+2 (1:4).
Судья: Хэйр (Англия).
Саутенд-он-Си. Стадион «Рутс Холл».
«Бертон Альбион» — «Моркамб» — 4:0 (2:0)
Голы: Бойс, 34 (1:0). Бойс, 45+2 (2:0). Эдвардс, 51 (3:0). Бойс, 74 (4:0).
Судья: Стоккбридж (Англия).
Бертон-апон-Трент. Стадион «Пирелли».
«Крю Александра» — «Астон Вилла» — 1:6 (0:3)
Голы: Конса, 4 (0:1). Хурихэйн, 24 (0:2). Хурихэйн, 45+3 (0:3). Дэвис, 69 (0:4). Гильбер, 76 (0:5). Уинтл, 84 (1:5). Грилиш, 87 (1:6).
«Астон Вилла»: Стир, Эль-Мохамади, Таргетт (Гильбер, 43), Хос, Конса, Лансбери, Хурихэйн, Накамба, Хота (Грилиш, 68), Эль-Гази, Дэвис (Арчер, 82).
Предупреждение: Лансбери, 58.
Судья: Джиллетт (Австралия).
Крю. Стадион «Александра».
«Фулхэм» — «Саутгемптон» — 0:1 (0:0)
Гол: Обафеми, 57.
«Саутгемптон»: Маккарти, Седрик Суариш, Дансо, Беднарек (Йосида, 60), Ромеу, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Редмонд (Лонг, 76), Буфаль, Обафеми (Ингс, 68), Дженепо.
Предупреждения: Дансо, 6. Уорд-Проуз, 8.
Судья: Джоунс (Англия).
Лондон. Стадион «Крэйвен Коттедж».
«Шеффилд Юнайтед» — «Блэкберн Роверс» — 2:1 (2:0)
Голы: Стирман, 31 (1:0). Норвуд, 45+3 (2:0). Галлахер, 72 (2:1).
Нереализованный пенальти: Армстронг (Блэкберн Роверс), 7 (вратарь).
Судья: Элтрингем (Англия).
Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн».
«Лидс» — «Стоук Сити» — 2:2 (0:2). Пенальти — 4:5
Голы: Батт, 39 (0:1). Воукс, 44 (0:2). Нкетиа, 67 (1:2). Элдер Кошта, 81 (2:2).
Судья: Лэнгфорд (Англия).
Лидс. Стадион «Элланд Роуд».
«Кристал Пэлас» — «Колчестер» — 0:0. Пенальти — 4:5
Нереализованный пенальти: Норрис (Колчестер), 65 (вратарь).
Судья: Вулмер (Англия).
Лондон. Стадион «Селхерст Парк».
«Ноттингем Форест» — «Дерби Каунти» — 3:0 (2:0)
Голы: Адома, 25 (1:0). Лолли, 35 (2:0). Жоау Карвалью, 79 (3:0).
Судья: Брукс (Англия).
Ноттингем. Стадион «Ноттингеам Сити Граунд».
«Рочдэйл» — «Карлайл Юнайтед» — 2:1 (2:0)
Голы: Морли, 11 (1:0). Дан, 31 (2:0). Бридж, 71 — с пенальти (2:1).
Судья: Райт (Англия).
Рочдэйл. Стадион «Спотлэнд».
«Престон Норт Энд» — «Халл Сити» — 2:2 (2:1). Пенальти — 5:4
Голы: Хантингтон, 20 (1:0). Хэрроп, 26 (2:0). Магеннис, 34 — с пенальти (2:1). Боуэн, 90+5 (2:2).
Судья: Уэбб (Англия).
Престон. Стадион «Дипдэйл».