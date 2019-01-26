"Кардифф" не заплатит "Нанту" за Салу до завершения расследования по его исчезновению

"Кардифф Сити" задержит выплату первого транша "Нанту" за трансфер нападающего Эмилиано Салы. Как сообщает The Telegraph, валлийский клуб хочет дождаться результатов официального расследования, которое выявит обстоятельства исчезновения 28-летнего аргентинца, чей частный самолет пропал с экранов радаров над Ла Маншем вечером 21 января.

Сала, чей трансфер оценивается в 20 миллионов евро, так и не провел ни одного матча за "Кардифф". Валлийцы хотят задержать выплаты "Нанту" до выяснения всех обстоятельств произошедшего.