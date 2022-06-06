«Кардифф» лидирует в подписании Бэйла. Валлиец согласится на краткосрочный контракт

«Кардифф» может подписать краткосрочный контракт с Бэйлом

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«Кардифф» лидирует в подписании бывшего нападающего «Реала» Гарета Бэйла, сообщает BBC Sport.

Таким образом, валлийский клуб опережает конкурентов, среди которых «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и клубы МЛС.

По данным источника, 32-летний форвард подпишет краткосрочное соглашение с «Кардиффом».

По итогам сезона-2021/22 команда заняла 18-е место в турнирной таблице чемпионшипа — второго по силе английского дивизиона.