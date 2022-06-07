«Бавария» увеличит предложение «Ливерпулю» по Мане до 35 миллионов евро

«Бавария» намерена улучшить предложение «Ливерпулю» по нападающему Садио Мане в следующем раунде переговоров, сообщает Sky Sport Deutschland.

По информации источника, мюнхенский клуб повысит предложенную за 30-летнего сенегальца сумму до 30-35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» отказался продавать нападающего за 27 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Мане забил 23 мяча и отдал 5 результативных передач в 50 матчах за мерсисайдцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.