Бывший нападающий «Арсенала» Нванкво Кану высказался о работе главного тренера клуба Микеля Артеты.

— Все любят его, и он старается организовать команду и вместе с тем подстроить под свою систему, — приводит Goal слова Кану. — Всегда сложно, когда приходит новый тренер, потому что он хочет, чтобы игроки следовали его указаниям, вне зависимости от того, чего хотят они сами. Если вы посмотрите последние игры «Арсенала», то там много было ничьих, которые делают команду стабильной. Когда они получат нужные установки, результаты появятся.

Каждый знает, что в английской премьер-лиге все хотят победить, но, зная, где сейчас находится «Арсенал» и где он был раньше, приходишь к выводу, что ничья лучше, чем проигрыш.

Напомним, Артета возглавил лондонский клуб в декабре прошлого года. Контракт подписан на 3,5 года. На данный момент канониры занимают одиннадцатую строчку в таблице АПЛ, набрав 31 очко в 25 матчах.