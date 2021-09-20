Канте рассказал о своем состоянии после первого выхода на поле с августа
Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте рассказал о своем состоянии после матча 5-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (3:0).
«Сейчас я чувствую себя лучше. Думаю, мы с медицинским штабом отлично справились с травмой. Возвращение на поле заняло у меня время, но я доволен, что вернулся и все прошло удачно. Мой гол был не самым красивым в карьере, но важным, я помог команде», — приводит официальный сайт «Челси» слова Канте.
Матч с «Тоттенхэмом» стал для 30-летнего Канте первым в сентябре. Француз не появлялся на поле с 28 августа, когда «Челси» встречался с «Ливерпулем» (1:1). Футболист восстанавливался от травмы паха и пропустил две игры «синих».
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Дополнительная информация:
https://www.chelseafc.com/en/news/2021/09/20/kante--glad-to-be-back-and-feeling-better?cardIndex=0-0
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