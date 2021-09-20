В Колумбии назвали катарский клуб, который планирует подписать Хамеса

Полузащитник сборной Колумбии и «Эвертона» Хамес Родригес близок к переходу в чемпионат Катара, сообщает колумбийский журналист Пипе Сиерра в Twitter.

30-летний хавбек прошел медобследование в Дубае и уже отправился в Катар, чтобы лично завершить переговоры с клубом, который на данный момент неизвестен. По неподтвержденным данным, это может быть «Аль-Райян», который возглавляет бывший тренер сборной Франции Лоран Блан.

Хамес Родригес перешел в «Эвертон» в сентябре 2020 года, на его счету 6 голов и 9 результативных передач в 26 матчах за команду. В сезоне-2021/22 полузащитник не попал в заявку клуба ни на один официальный матч.

«Эвертон» уже согласился на отъезд Хамеса. Контракт игрока с «ирисками» рассчитан до лета 2022 года.