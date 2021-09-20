Источник: турагент обманула Криштиану Роналду почти на 300 тысяч евро
Форвард Криштиану Роналду, выступающий сейчас в Англии за «Манчестер Юнайтед», пострадал от рук мошенницы, сообщает AS.
Согласно информации источника, женщина-турагент, с которой сотрудничал португальский футболист, сняла с банковской карты игрока оплату почти за 200 путешествий, которые Роналду не совершал. Данные по карте португалец передал мошеннице вместе с другими документами, необходимыми для оформления путевок. Общий ущерб составил 288 тысяч евро.
Турагента осудили еще в 2017 году. Суд обязал ее вернуться все деньги пострадавшим.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю