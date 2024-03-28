Канчельскис назвал фаворита чемпионской гонки в АПЛ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Андрей Канчельскис поделился мыслями о чемпионской гонке в Англии.

«Осталось 10 туров и, конечно, претендент на чемпионство может измениться. Но, безусловно, фаворит «Манчестер Сити». Если обе команды после паузы на национальные игры выйдут с основным стартовым составом, то преимущество есть у «Манчестера Сити». Ожидаю интересную игру и много голов. Не сказал бы, что сейчас «Арсенал» играет как-то иначе. Да, выросли в достойного соперника. Но клуб всегда смазывает концовку чемпионата уже на протяжении 10 лет. Не надо говорить, что не фартит. Это что-то с «Арсеналом». Чудо не произойдет. Так что с уверенностью говорю: выиграет чемпионат либо «Сити», либо «Ливерпуль». Конечно, было бы хорошо остановить гегемонию «Сити» и чтобы для интересна чемпионом стал «Арсенал», но он им не станет!» — приводит слова Канчельскиса ODDS.ru.

На данный момент «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 64 очков в 28 турах. Вторым идет «Ливерпуль» (64), уступая лондонскому клубу по дополнительным показателям. Тройку лучших замыкает «Манчестер Сити» (63).

31 марта «Манчестер Сити» сыграет дома с «Арсеналом», а «Ливерпуль» в этот же день у себя примет «Брайтон».