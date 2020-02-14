Источник: «Ювентус» начал работу по трансферу Погба

«Ювентус» начал работу по трансферу полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

— «Ювентус» начал работу по возвращению Погба в Турин, — написал в своем Twitter Скира. — «Реал» и «ПСЖ» тоже заинтересованы в Поле, но вариант со «Юве» для него — номер один.

Погба выступал за «Ювентус» с лета 2012 года по лето 2016 года, после чего «МЮ» выкупил француза за 105 миллионов евро. В сезоне-2019/20 26-летний игрок принял участие в 8 матчах за «МЮ», на его счету 2 результативных передачи. Большую часть сезона Погба провел в лазарете, пытаясь исправить проблемы с голеностопом. Ранее агент француза, Мино Райола, заявил, что футболист не против возвращения в «Ювентус» и считает Италию своим вторым домом.