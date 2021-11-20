Источник: Сульшер попрощался с игроками и персоналом «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер покинет свой пост. Об этом решении будет объявлено в течение 48 часов, утверждает The Sun.
Несмотря на то, что официальной информации по итогам экстренного собрания совета директоров клуба еще не было, Сульшер уже попрощался с персоналом и игроками команды.
Отмечается, что расторжение контракта в одностороннем порядке будет стоить «Юнайтед» около девяти миллионов евро.
Команда проиграла четвертый раз в последних пяти матча и занимает шестое место турнирной таблице АПЛ (17 очков).
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