Источник: Сульшер попрощался с игроками и персоналом «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер покинет свой пост. Об этом решении будет объявлено в течение 48 часов, утверждает The Sun.

Несмотря на то, что официальной информации по итогам экстренного собрания совета директоров клуба еще не было, Сульшер уже попрощался с персоналом и игроками команды.

Отмечается, что расторжение контракта в одностороннем порядке будет стоить «Юнайтед» около девяти миллионов евро.

Команда проиграла четвертый раз в последних пяти матча и занимает шестое место турнирной таблице АПЛ (17 очков).